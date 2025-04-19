Kütahya'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında karma resim sergisi açıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi Çini Müzesi'nde izlenime sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, Turizm Haftasını dolu dolu geçirdiklerini belirtti.

Kültür ve sanat şehri Kütahya'yı tanıtmaya devam ettiklerini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Bu hafta içerisinde tiyatro oyunlarımızla, etkinliklerimizle birlikte artık yaz sezonunun yaklaşması, sezonun açılmasıyla Seyitömer'de, Tavşanlı Höyük'teki kazılarımız da tekrar başlıyor. Turizm restorasyonu lokasyonundaki bütün noktaların da sezona hazır olması vesilesiyle sizleri faaliyetlerimizi takip etmeye, müsait oldukça da inşallah bu etkinliklerimizin tamamına katılmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışa katılan katılımcıların ilgi gösterdiği sergide Kütahya'yı anlatan birçok eser yer aldı.

Programda ayrıca sergide eserleri yer alan sanatçılara belgeleri takdim edildi.