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Kütahya'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Domaniç ilçesinde traktörünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Çağlar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü Mustafa Çağlar (45), hayatını kaybetti.

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere evden çıkan Mustafa Çağlar, kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Çağlar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağlar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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