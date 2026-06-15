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Kütahya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, yüksek gerilim hattına bağlı trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki Erdal K. hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, yüksek gerilim hattına bağlı trafoya bakım yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Adaköy yakınlarındaki Örenardı mevkisinde tarımsal sulamada kullanılan hatta elektrik kesintisi meydana gelmesi üzerine özel bir şirkette çalışan Erdal K. (37), arızanın giderilmesi için yüksek gerilim hattına bağlı trafonun bulunduğu direğe çıktı.

Çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Erdal K. düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımına kapılması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenen Erdal K'nın cesedi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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