Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada, araçlardan biri bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

KÜTAHYA (AA) Domaniç-Tavşanlı kara yolu Berçin köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Domaniç-Tavşanlı kara yolu Berçin köyü mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine seyir halinde olan H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen H.E. (72) idaresindeki 43 UV 111 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.K. (82) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.B. (65) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinçleri açık şekilde Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti

ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor