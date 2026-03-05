Haberler

Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerleri aşarak tarlaya uçması sonucu sürücü Mustafa Topal hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'da bariyerleri aşarak, tarlaya uçup, takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Topal (23), hayatını kaybetti. Kazada, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Aykırıkçı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Topal, kullandığı 43 DD 080 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil bariyerleri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Takla atan aracın sürücüsü Topal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki F.A. (23) ve S.K. (18) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mustafa Topal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
