Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda B.Y. idaresindeki 42 AVV 449 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü B.Y, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
