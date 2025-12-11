Haberler

Kütahya'da tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Ö, idaresindeki 43 ABT 201 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda sollamaya çalıştığı M.E.Ö. yönetimindeki 01 ZR 838 plakalı tıra çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekibince çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

