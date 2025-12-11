Kütahya'da tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hasan Ö, idaresindeki 43 ABT 201 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda sollamaya çalıştığı M.E.Ö. yönetimindeki 01 ZR 838 plakalı tıra çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve itfaiye ekibince çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.