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Kütahya'da TIR'la çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıp 20 metre sürüklendi

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Kütahya'da TIR'la çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıp 20 metre sürüklendi
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Kütahya'da Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağında TIR ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralandı. 32 yaşındaki sürücü Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı.

KÜTAHYA'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Ş. (32) yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu fuar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir S.'nin kullandığı 43 ADG 896 plakalı TIR, caddeden çevre yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ş. yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü yola savrulup yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin yaralı sürücüsü Ahmet Ş., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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