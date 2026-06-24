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Okulda dağıtılan tavuklu pilavı yedikten rahatsızlanan 113 kişi taburcu oldu

Okulda dağıtılan tavuklu pilavı yedikten rahatsızlanan 113 kişi taburcu oldu
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Kütahya'da bir ortaokuldaki gençlik şöleninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 114 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 113 kişi taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisi sürüyor. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

KÜTAHYA'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuranların sayısı 114'e yükseldi. Tedavi altına alınan kişilerden 113'ü taburcu edilirken, 1'i tedavisi sürüyor.

Meydan Mahallesi'ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda dün gençlik şöleni düzenlendi. Şölende öğrenci ve velilerine tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Etkinlikten kısa bir süre sonra öğrenciler ve velilerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İhbarla okul ve çevresine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan 84'ü öğrenci 98 kişi ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gece yarısından sonra gelenlerle sayı 114'e yükseldi. Tedavi altına alınanlardan 113'ü taburcu edilirken, 1'i tedavisi sürüyor. Diğer yandan Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulda dağıtılan tavuklu pilavdan numune alarak teste gönderdi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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