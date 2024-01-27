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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 176 Sikke ve 115 Obje Ele Geçirildi

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Kütahya'da bir otomobil ve evde yapılan aramalarda 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da otomobilinde ve evinde 176 sikke ile tarihi eser niteliğinde 115 obje, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirilen H.A. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine H.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje bulundu. Bunun üzerine H.A.'nın evinde de arama yapıldı. Burada da 95 obje ile 176 sikke, dedektör, 7 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan araç sürücüsü H.A., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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