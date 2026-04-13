Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonla 86 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 76 obje, 10 sikke, 5 tarihi eser temizleme aparatı, 2 büyüteç, 4 define arama dedektörü, 2 ruhsatsız tüfek ve alan tarama cihazı ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
