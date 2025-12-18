Kütahya'da tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya savrularak takla attı. Sürücü Doğukan S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da otomobilin tarlaya savrularak takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Doğukan S. (21) idaresindeki 43 AV 697 plakalı otomobil, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Doğukan S, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.