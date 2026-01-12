Haberler

Kütahya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü; 1 yaralı

Kütahya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Bölücek Mahallesi'nde tadilat sırasında çöken 2 katlı evin bahçesinde bulunan Ümit Akgün, göçük altında kalarak yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Akgün hastanede tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'da tadilat sırasında çöken 2 katlı evin bahçesindeki Ümit Akgün (36) göçük altında kalıp, yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Akgün, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Bölücek Mahallesi 5. Bölcek Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı kerpiç ev, tadilat sırasında çöktü. Evin bahçesindeki Ümit Akgün, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Akgün, gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akgün, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ümit Akgün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti