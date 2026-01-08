Kütahya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
Kütahya'da etkili olan rüzgar, ağaçların devrilmesine, çatı uçmalarına ve elektrik tellerinin hasar görmesine yol açtı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalar yapıyor.
Kütahya'da etkili rüzgar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah erken saatlerden itibaren il genelinde etkili olan rüzgar, kent merkezinde ağaçların devrilmesine, çatı uçmalarına ve elektrik tellerinin zarar görmesine neden oldu.
Kara yoluna devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Kütahya Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları yoldan kaldırmak için çalışma yaptı.
Dumlupınar Mahallesi'nde tren yoluna devrilen bir ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Gediz ilçesinde, üstüne ağaç devrilen iki otomobilde ise hasar oluştu.