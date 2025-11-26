Haberler

Kütahya'da şehit çocuklar için 500 meyve fidanı dikildi

Kütahya'da şehit çocuklar için 500 meyve fidanı dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da, şehit çocuklar için 500 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Kütahya'da, şehit çocuklar için 500 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Genç İnisiyatif Topluluğu, Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Yardımeli Derneği işbirliğiyle, üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yalçın, dünyanın çeşitli bölgelerinde şehit edilen çocukların böylesine bir etkinlikle anılmasını kıymetli bulduğunu söyledi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Rabb'im yaptığımız bu güzel işleri bizlere de güzel ameller olarak döndürsün. Dikeceğimiz fidanları da gelecek nesillere bir hatıra olarak bırakabilmeyi bize nasip etsin." dedi.

Yardımeli Derneği Başkanı Sadık Danışman da 5 yıldır sürdürdükleri "Bir Kurban, Bir Fidan" projesi kapsamında Kütahya'da fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kütahya Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Işıklı ise toprakla buluşturulan meyve fidanlarının sadece birer ağaç değil, geleceğe bırakılacak hatıra ve birlik beraberliğin canlı bir işareti olduğunu dile getirdi.

Işıklı, "Bugün burada dikeceğimiz fidanlar, sadece kendi şehirlerimizdeki çocuklar için değil, dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda şehit edilen binlerce çocuk için de bir nişane olacaktır. Onlar bizim dualarımızda, niyetlerimizde ve hayır işlerimizde yaşamaya devam ediyor. Rabb'im bu küçük masumlara rahmet eylesin, bizleri onların hatırasına layık işler yapmaya muvaffak eylesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve okunan duanın ardından katılımcılar ile öğrenciler, hazırlanan alana diktikleri meyve fidanlarına can suyu verdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.