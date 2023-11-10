Kütahya'da Sahte Rakı Operasyonu: 19 Litre Sahte El Yapımı Rakı Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde bir evde düzenledikleri operasyonda 19 litre sahte el yapımı rakı, 5 litre etil alkol ve 17 mililitre anason aroması ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Simav ilçesi Naşa beldesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 19 litre sahte el yapımı rakı, 5 litre etil alkol 17 mililitre anason aroması ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Simav ilçesi Naşa beldesinde, N.İ. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 19 litre sahte el yapımı rakı, 5 litre etil alkol 17 mililitre anason aroması ele geçirildi

Gözaltına alınan N.İ. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA