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Kütahya'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kütahya'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresindeki Ahmedoğlu Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmada sürücü belgesi olmadığı belirlenen 71 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.S. yönetimindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 15. kilometresindeki Ahmedoğlu Kavşağı'nda, Ahmet Esen (71) idaresindeki 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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