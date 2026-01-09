Haberler

Kütahya'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen kazada sürücü M.K. yaralandı. Kar yağışı nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil tarlaya uçtu.

KÜTAHYA'da otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü M.K. yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte M.K. kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

