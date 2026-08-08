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Kütahya'da Motosiklete Çarpma Anı Kamerada: 2 Yaralı

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Kütahya'da bir otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Kütahya'da bir otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

H.D. (70) idaresindeki 43 AAP 731 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav kara yolu Gölcük Yaylası yakınlarında aynı istikamette seyreden Tolga Köse'nin (25) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.D. ile motosiklet sürücüsü Tolga Köse, sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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