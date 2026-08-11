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Kütahya'da otomobil kazası: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil kazası: 2 yaralı
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Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma ve refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kütahya'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ö.E.U. idaresindeki 43 AF 017 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından refüje çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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