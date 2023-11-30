Kütahya'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kütahya'da otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1453 Konutları önünde bir araçta şüpheli şahısların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Şehzadeler Parkı civarında eşkale uygun içerisinde A.O.Y (19) ve G.Ö. (19) isimli şahısların olduğu araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde arka koltuk üzerinde 4 hoparlörlü ses sistemi ve kabloları kesik sağ ön koltuk arkası üzerinde amfi, 2 adet hoparlör, teyp başlığı, teyp başlığına takılı flaş bellek, bagaj kısmında üzerinde ses amfisi, kabloları kesik 1 adet teyp tespit edildi. Şahıslar malzemeleri 1453 Konutları önünde kapısı açık araçtan çaldıklarını itiraf etti. Aracın Ö.Ş. (27) isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı. Müştekiye ait 1 adet pandizot ve bir adet amfi teslim edilirken, diğer malzemeler polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA