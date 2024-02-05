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Kütahya'da Otomobilde 3 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sürücüsü ve plakası tespit edilen otomobil, kent girişine kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Thor'un ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş paketler halinde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.D. (47), emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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