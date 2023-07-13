Kütahya'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden İranlı Gencin Cenazesi Toprağa Verildi

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Husein Shahap Rezai (16) için cenaze namazı kılındı. İranlı ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye yerleştiği ve ölen gencin babasının kaynakçı ustası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.