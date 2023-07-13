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Kütahya'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden İranlı Gencin Cenazesi Toprağa Verildi

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Kütahya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Husein Shahap Rezai (16) için cenaze namazı kılındı. İranlı ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye yerleştiği ve ölen gencin babasının kaynakçı ustası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Husein Shahap Rezai (16) için Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 80 Evler Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rezai'nin annesi Sara Salehpur, babası Said Rezai ile yakınları katıldı. Rezai'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Şehir Mezarlığına defnedildi.

İranlı ailenin, 7 yıl önce Türkiye'ye gelerek Kütahya'ya yerleştiği ve ölen gencin babası Said Rezai'nin kaynakçı ustası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Türkiye Kütahya Cami Güncel Haberler

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