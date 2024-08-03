Kütahya'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Türkan Pınar'ın (54) kullandığı 34 HAN 42 plakalı otomobil, Gediz- Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde ters yöne giren Ahmet Çeri (68) idaresindeki 45 ARS 485 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Pınar ve Çeri ile aynı araçta bulunan Semra (60) ve Hilmi Anıl (69), Karani Yağum (95) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.