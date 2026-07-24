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Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Onur A. idaresindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 19. kilometresinde, Mehmet Ş'nin kullandığı 43 AFC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan otomobil ile motosiklet, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ekiplerce şarampolden güçlükle taşınarak Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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