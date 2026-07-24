Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Onur A. idaresindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 19. kilometresinde, Mehmet Ş'nin kullandığı 43 AFC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan otomobil ile motosiklet, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ekiplerce şarampolden güçlükle taşınarak Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.