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Kütahya'da otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Kütahya'da yolcu otobüsünün arkadan çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Kütahya'da yolcu otobüsü ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Altıntaş-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya istikametine seyir halinde olan 26 GF 012 plakalı yolcu otobüsü, B.T. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet yol kenarındaki şarampole devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yolcu otobüsünde bulunan yolcular, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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