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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 31 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 31 yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada 31 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. M.E.G., kullandığı 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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