KÜTAHYA'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Tavşanlı- Dursunbey yolu üzerindeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bursa, Balıkesir, Kütahya sınırındaki yangın bölgesine, 3 ilin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.