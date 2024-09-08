Kütahya'da Orman Yangını Çıktı
Kütahya'da Tavşanlı-Dursunbey yolu üzerindeki ormanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bursa, Balıkesir ve Kütahya'dan ekipler olay yerine sevk edildi.
KÜTAHYA'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Tavşanlı- Dursunbey yolu üzerindeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bursa, Balıkesir, Kütahya sınırındaki yangın bölgesine, 3 ilin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.