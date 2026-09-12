Haberler

Kütahya’da orman yangını

Kütahya’da orman yangını
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akşam saatlerinde Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonuç yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Ayn el-Arab Cezaevi’nde yangın: 7 ölü, onlarca yaralı

Komşuda cezaevi felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı
Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Hurdaya dönen araçta can verdiler
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu

Avrupa'da skandal provokasyon! Cuma namazında ortaya çıktılar