Kütahya'da Okul Gezisi Dönüşünde 17 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'dan Eskişehir'e okul gezisi gerçekleştiren 17 lise öğrencisi, Kütahya'da yedikleri akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da okul gezisinden dönen 17 lise öğrencisi, yedikleri akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'dan okul gezisi için Eskişehir'e gelen 17 lise öğrencisi, otobüsle dönüş yolunda Kütahya'da bir tesiste mola verdi. Burada akşam yemeğinin ardından öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı. Otobüs şoförü öğrencileri, Kütahya Şehir Hastanesi'ne getirdi. 15 yaşlarındaki 17 lise öğrencisi hastanede zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
