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Kütahya'da motosikletin otomobillere çarptığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı

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Kütahya'da motosikletin otomobillere çarptığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kütahya Sanayi Sitesi'ndeki alt geçitte motosiklet, önündeki otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobilin altına savruldu; sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sanayi Sitesi'ndeki Ertuğrul Gazi Alt Geçidi'nde Y.K. idaresindeki 43 AGV 724 plakalı motosiklet, önündeki otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobilin altına savruldu.

Yaralanan Y.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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