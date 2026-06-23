Üç Kardeşten Şehitlere Vefa Örneği

Kütahya'da her gün gizlice gittikleri Hava Şehitliği'ndeki mezarların bakımını ve temizliğini yapan Afganistan kökenli Türkmen üç kardeş, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında ağırlandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan gelerek Kütahya'ya yerleşen Türkmen bir ailenin çocukları olan Mehmet Çini İlkokulu öğrencileri Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşlerin, ailelerinden habersiz olarak her gün Hava Şehitliği'ni ziyaret ettikleri belirlendi.

Şehitliğin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardeşlerin şehit mezarlarının çevresini temizlediklerini, bakım çalışmalarına yardımcı olduklarını ve ziyaretlerinin ardından Türk bayrağını öperek alandan ayrıldıklarını tespit etti.

Çocukların sergilediği vefa ve saygı örneği davranışın ardından Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencileri ve ailelerini Valilik makamında kabul etti.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik eden Vali Işın, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Işın, öğrencilerin sergilediği sorumluluk bilincinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sergilediği bu örnek davranış yalnızca Kütahya için değil, tüm toplumumuz için çok anlamlı bir mesaj taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Afganistan'dan ülkemize gelen Türkmen ailemizin evlatlarının şehitlerimize duyduğu bu derin saygı ve bağlılık, birlik, beraberlik ve vefa duygularımızı daha da güçlendirmiştir."

Ziyaretin sonunda Vali Işın, milli değerlere bağlılıklarıyla takdir toplayan Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşleri tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.