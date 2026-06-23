Haberler

Üç Kardeşten Şehitlere Vefa Örneği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da her gün gizlice gittikleri Hava Şehitliği'ndeki mezarların bakımını ve temizliğini yapan Afganistan kökenli Türkmen üç kardeş, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında ağırlandı.

Kütahya'da her gün gizlice gittikleri Hava Şehitliği'ndeki mezarların bakımını ve temizliğini yapan Afganistan kökenli Türkmen üç kardeş, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında ağırlandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan gelerek Kütahya'ya yerleşen Türkmen bir ailenin çocukları olan Mehmet Çini İlkokulu öğrencileri Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşlerin, ailelerinden habersiz olarak her gün Hava Şehitliği'ni ziyaret ettikleri belirlendi.

Şehitliğin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardeşlerin şehit mezarlarının çevresini temizlediklerini, bakım çalışmalarına yardımcı olduklarını ve ziyaretlerinin ardından Türk bayrağını öperek alandan ayrıldıklarını tespit etti.

Çocukların sergilediği vefa ve saygı örneği davranışın ardından Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencileri ve ailelerini Valilik makamında kabul etti.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik eden Vali Işın, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Işın, öğrencilerin sergilediği sorumluluk bilincinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sergilediği bu örnek davranış yalnızca Kütahya için değil, tüm toplumumuz için çok anlamlı bir mesaj taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Afganistan'dan ülkemize gelen Türkmen ailemizin evlatlarının şehitlerimize duyduğu bu derin saygı ve bağlılık, birlik, beraberlik ve vefa duygularımızı daha da güçlendirmiştir."

Ziyaretin sonunda Vali Işın, milli değerlere bağlılıklarıyla takdir toplayan Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşleri tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

Resmen ölümle dans etti: Siz sakın yapmayın
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor