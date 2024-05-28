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Kütahya'da Minibüs Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında yaralanan 13 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayten Özçelik'in cenazesinin yarın Günlüce köyünde defnedileceği belirtildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden biri, hastanede yaşamını yitirdi.

Altı gün önce, Tavşanlı'dan Emet'e yolcu taşıyan Refik İ. yönetimindeki 43 AFF 026 plakalı minibüsünün Esentepe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Özçelik (52), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Özçelik'in cenazesinin, yarın ilçeye bağlı Günlüce köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

22 Mayıs'ta Tavşanlı'dan Emet'te yolcu taşıyan minibüsün, Esentepe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile 12 yolcu yaralanmıştı.

Hayati tehlikeleri bulunan 3 yaralı, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Günlüce Kütahya Emet Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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