Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel bir kömür ocağında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 5 işçi, karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.

İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Madencilerden Mustafa Kalkan'ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
