Hafif ticari aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da park halindeki bir hafif ticari aracın kundaklandığı ve yangının başka bir araca da zarar verdiği bildirildi. Olayla ilgili H.K. isimli kişi tutuklandı.

KÜTAHYA'da park halindeki hafif ticari araç çıkan yangında kullanılmaz hale geldi, alevlerin sıçradığı bir otomobilde de zarar oluştu. Güvenlik kamerası görüntülerinden aracı kundaklandığı belirlenen H.K. (52) tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi Hacı Emin Sokak'ta S.İ.'ye ait park halindeki 64 LK 545 plakalı hafif ticari araçta 21 Mart günü saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Y.Ç.'ye ait park halindeki başka bir otomobil de zarar gördü.

KUNDAKLAMA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yangına ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Görüntülerde, aracı ateşe verdiği belirlenen H.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KIYAFETLERİ EVİNDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin evinde ekiplerin aramasında, olay günü giydiği değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, alacak meselesi nedeniyle aracı kundakladığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
