Kömür madeninde faciadan dönüldü! Çok sayıda işçi hastanelik oldu
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, özel bir kömür madeni ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gökler Beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında meydana geldi.
KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENDİLER
Maden ocağında çalışan vardiya işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
7 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ocağa ulaşan ekipler ve maden işçilerinin çalışmasıyla gazdan zehirlenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.