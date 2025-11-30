Kütahya'da Kömür Madeni Ocağında Göçük: Bir İşçi Yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu meydana gelen göçükte bir işçi, mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.