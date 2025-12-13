Haberler

Gediz'de karbonmonoksitten etkilenen işçi sayısı 15'e yükseldi

Gediz'de karbonmonoksitten etkilenen işçi sayısı 15'e yükseldi
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki özel bir kömür madeninde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayda 8 işçi daha tedavi için başvuruda bulundu. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerin sayısı 15'e yükseldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökler beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan vardiya işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenip, baygınlık geçirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gazdan zehirlenen Mustafa Kalkan, Mehmet Ertaş, Mehmet Tanrıkulu, Mustafa Ertaş, Muhammet Kalkan, Kader Sın ve Cemalettin Batı, bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 İŞÇİ DAHA HASTANEYE BAŞVURDU

Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 işçiyi kurtarmak için madene giren 8 işçi daha sonra tedavi için hastaneye başvurdu. Böylelikle karbonmonoksit gazından zehirlenenlerin sayısı 15'e yükselmiş oldu. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Bünyamin Kalkan (34), İbrahim Özmen (50) ve Mehmet Ertaş (41) ile Mustafa Kalkan. (40) daha sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hiperbarik tedavileri devam eden işçiler ile Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren toplam 14 işçinin bugün taburcu edilecekleri bildirildi.

'İŞÇİLERİN GENEL DURUMU İYİ'

Diğer yandan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden Mustafa Kalkan'ın pıhtı atan damarını açılması için anjiyo yapıldığı ve stent takıldığını, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin "Hastaneye kaldırılan işçilerin genel durumları iyi. Madenci hemşerilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim tüm madencilerimizi kazalardan korusun" dedi.

