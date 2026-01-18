Haberler

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kocayayla Mesire Alanı, kar yağışının ardından yerli ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle dolup taştı. Karla kaplı manzarada yürüyüş yapan, piknik yapan ve kayarak eğlenen aileler, kışın keyfini çıkardı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı'na akın etti.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı üzerinde yer alan Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle yoğunluk yaşadı.

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkı ve mesire alanında vatandaşlar, yüzeyi buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazı ziyaretçiler de piknik yaparak mangal yaktı.

Göl çevresindeki yamaçlarda kayan ziyaretçiler karın keyfini çıkarırken, birçok aile çocuklarıyla bölgede vakit geçirdi.

Öte yandan Domaniç Dağları'nın karla kaplı manzarası dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi

