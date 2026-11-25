Kütahya'da kar ve dona karşı alınacak önlemler AFAD toplantısında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya merkez ve ilçelerinde kar ve dona karşı alınacak önlemler, 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı'nda değerlendirildi. Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığındaki toplantıda can ve mal kayıplarının önlenmesi ile karla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Kütahya merkez ve ilçelerinde kar yağışı ve dona karşı alınacak önlemler, 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı'nda değerlendirildi.
İl AFAD Merkezi'nde, Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.
Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan'ın kış tedbirleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin sunumuyla başladı.
Toplantıda yoğun kar yağışı ve don nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.
Kütahya merkez ve ilçelerinde yürütülecek karla mücadele çalışmaları değerlendirildi.
Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.