Kütahya'da 'Kanlı Ocak' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolü sayılan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının anlatıldığı "Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi", Kütahya'da ziyarete açıldı.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Azerbaycan Parkı'nda hazırlanan sergide, ülkenin bağımsızlığının sembolü sayılan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının anlatıldığı fotoğraflar yer aldı.

Dernek Başkanı İlgar İdrisov, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ocak gününün Azerbaycan halkı için hem acı hem de gururu ifade ettiğini söyledi.

Azerbaycan tarihinde birçok katliamların yaşandığını hatırlatan İdrisov, "20 Ocak günü Azerbaycan tarihinde kanlı harflerle yazılmıştır. Bugün bizim bağımsızlığımızı kazandığımız gündür. Ogün bugündür biz 20 Ocak gününü karanfilin ağladığı gün olarak anmaktayız. Bugünü her bir Azerbaycan ferdinin gururla andığı bir gündür." diye konuştu.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da sergiyi ziyaret ederek dernek faaliyetlerine destek olduklarını dile getirdi.

Sergi, gün boyu vatandaşlar tarafından gezilebilecek.