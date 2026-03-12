Haberler

Kütahya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Kütahya'da düzenlenen programda İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler, 'Korkma, gençliğin ruhu burada' temalı konuşma eşliğinde gösteri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda, Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, okulun tarih öğretmeni Mustafa Şahin, "Korkma, gençliğin ruhu burada", temalı bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından, "Tarihin izi istiklalin yüzü" gösterisi sunulu. Öğrencilerin sergilediği performans salondakilerden alkış aldı.

Program, İstiklal Marşı'nı ezberden okuma, resim, afiş ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller ve çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi.

