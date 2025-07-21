Kütahya'da işçileri taşıyan servis tankere çarptı! 35 kişi yaralandı

Kütahya'da işçileri taşıyan servis tankere çarptı! 35 kişi yaralandı
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Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir servis otobüsü, akaryakıt tankerine çarptı. Kazada 35 kişi yaralanırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada 35 kişi yaralanırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya- Eskişehir kara yolu otogar kavşağında A.D. yönetimindeki servis otobüsü, önünde giden İ.K. idaresindeki akaryakıt tankerine çarptı.

35 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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