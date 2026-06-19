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Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
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Kütahya'da inşaat halindeki bir binada makaranın iskeleye devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

KÜTAHYA'da inşaat halindeki binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2'si ağır, 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'nda bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; makaranın devrilmesi sonucu, 4 işçinin bulunduğu iskele çöktü. İşçiler 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), Kütahya Şehir ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. İşçilerden Türkoğlu ve Sarı'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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