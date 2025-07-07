Kütahya'da İlk DownFest Etkinliği Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bu yıl ilki düzenlenen DownFest etkinliği, özel bireylerin gönüllerince eğlenmesi için gerçekleştirildi. Etkinlik, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği öncülüğünde düzenlenip ilgiyle karşılandı.

Kütahya'da bu yıl ilki düzenlenen DownFest etkinliği ile bir araya gelen özel bireyler, gönüllerince eğlendi.

Festival, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği öncülüğünde Cahit Özel Çocuklar Topluluğu ve Padok Spor Kulübü işbirliği ile Germiyan Ata Sporları Kulübü'nde düzenlendi.

Festivale İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, engelli dernekleri yönetimleri, özel bireylerin yakınları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, burada yaptığı konuşmada, özel bireyler için etkinlik düzenlemeyi önemsediklerini belirtti.

Festivale katılan ve katkı veren herkese teşekkür eden Koca, şunları kaydetti:

"3 Aralık'ta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda veya 2 Nisan Otizm Günü'nde veya buna benzer gün ve haftalarda değil özel bireylerimiz için her zaman farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla da DownFest etkinliğimizin ilkini başlattık."

Konuşmaların ardından özel bireyler çalan müziklerle gönüllerince eğlendi, oyunlar oynadı.

Etkinlik, ikramlar ve hediye takdimleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
TOBB'un 'Nefes Kredisi' KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL

Nefes kredisi bu hafta başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı

Hamas'tan İsrail'e sürpriz saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.