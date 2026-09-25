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Kütahya'da iki otomobil Çiniciler Çarşısı önünde çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

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Kütahya'da iki otomobil Çiniciler Çarşısı önünde çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
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Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde iki otomobilin çarpışması sonucu kazada sürücüler ve 4 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki 07 BZK 380 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde D.G. yönetimindeki 06 BTT 425 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler E.S. ve D.G'nin yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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