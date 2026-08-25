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Simav'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Simav'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Simav-Gediz kara yolunun 3. kilometresinde, İ.C. (22) idaresindeki 43 EV 008 plakalı oto kurtarıcı, Nurullah Cengiz (77) yönetimindeki 43 ABH 723 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Teke, sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cengiz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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