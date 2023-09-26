Kütahya'da Hırsızlık Şüphelisi Metamfetamin ve Payp İle Yakalandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde 1,32 gr metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Şüpheli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıstan,
1,32 gr metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Yenidoğan Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.T.(45) isimli şahısın ekip aracını görünce yere bazı malzemeler attığı farkedildi. Şüphelinin yere attığı malzemelerin 1,32 gr metamfetamin ve 1 adet payp olduğu anlaşıldı.
Şüpheli şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA