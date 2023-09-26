Kütahya'da Hırsızlık Şüphelisi Metamfetamin ve Payp İle Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde 1,32 gr metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Şüpheli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.