Kütahya'da Hatıra Ormanı İçin 2 Bin Fidan Dikildi

Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından oluşturulan hatıra ormanında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınındaki ormanlık alanda ZEKA tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

ZEKA Genel Sekreteri Kutlu Eser, programda yaptığı konuşmada, oluşturdukları hatıra ormanının anılarda kalmayıp geleceğe nefes olacağını belirtti.

Ajans olarak birçok projeye destek olduklarını aktaran Eser, şunları kaydetti:

"Bu proje en anlamlılarından bir tanesi olmuş oldu. Sadece ekonomik ve sosyal kalkınma değil çevresel ve doğa yönlü bir kalkınma da gerekli. Bu etkinliğimiz, dolayısıyla bizim sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin temel simgesi ve nişanesi olacak."

Eser, toprakla buluşturulan 2 bin fidanın oksijen salınımı ve karbon emisyonuyla insanlığa önemli bir fayda sağlayacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri ile öğrenciler çam fidanlarını dikip can suyu verdi.