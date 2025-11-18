Haberler

Kütahya'da Hatıra Ormanı İçin 2 Bin Fidan Dikildi

Kütahya'da Hatıra Ormanı İçin 2 Bin Fidan Dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan hatıra ormanında, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü desteğiyle 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. ZEKA Genel Sekreteri Kutlu Eser, bu projenin çevresel ve doğa yönlü kalkınmanın simgesi olduğunu belirtti.

Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından oluşturulan hatıra ormanında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınındaki ormanlık alanda ZEKA tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

ZEKA Genel Sekreteri Kutlu Eser, programda yaptığı konuşmada, oluşturdukları hatıra ormanının anılarda kalmayıp geleceğe nefes olacağını belirtti.

Ajans olarak birçok projeye destek olduklarını aktaran Eser, şunları kaydetti:

"Bu proje en anlamlılarından bir tanesi olmuş oldu. Sadece ekonomik ve sosyal kalkınma değil çevresel ve doğa yönlü bir kalkınma da gerekli. Bu etkinliğimiz, dolayısıyla bizim sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin temel simgesi ve nişanesi olacak."

Eser, toprakla buluşturulan 2 bin fidanın oksijen salınımı ve karbon emisyonuyla insanlığa önemli bir fayda sağlayacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri ile öğrenciler çam fidanlarını dikip can suyu verdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.