KÜTAHYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında meydana geldi. Ayhan Erol idaresindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Ayhan Erol ile yolcular Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'in cesetleri ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.